Трьох гірників, які зникли під гірничою масою, знайшли мертвими

У Макіївці на шахті ім. Бажанова виявлені тіла трьох гірників, які загинули внаслідок викиду вугілля і метану.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої рятувальної служби в Донецьку, 5 відділень рятувальників, які прибули на шахту, виявили тіла гірників під гірничою масою. Зараз на шахті ведуться роботи з витягування тіл загиблих з-під гірничої маси.

Як повідомляв УНІАН, о 16.15 на шахті ім. Бажанова відбувся раптовий викид вугілля і газу на горизонті 1012 метрів при проведенні противикидових заходів. Викидом було захоплено трьох гірників.