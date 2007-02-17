Івано-Франківська НСНУ пропонує відзначити на державному рівні річницю УПА

Івано-Франківська обласна організація політичної партії «Народний союз Наша Україна» ініціює відзначити на державному рівні 65-річницю з дня створення Української повстанської армії. Таке звернення сьогодні прийняли учасники звітно-виборної конференції обласної організації до Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у документі йдеться, що 14 жовтня 2007 року виповнюється 65 років з дня створення УПА.

«У 1942 році кращі сини і дочки нашого народу об’єдналися у прагненні відстояти свободу і незалежність своєї держави проти окупантів, які терзали Україну із Заходу і Сходу, - наголошується у зверненні. - Проте Верховна Рада досі ніяк не може визнати вояків ОУН-УПА воюючою стороною у другій світовій війні. Жодні пропозиціїї від депутатів патріотичних сил не приймаються і по суті не розглядаються».

Делегати звітно-виборної конференції вимагають від Верховної Ради «негайно внести до порядку денного та прийняти на сесії закон, проект якого поданий урядом Юрія ЄХАНУРОВА «Про соціальний захист учасників національно-визвольного руху 1939-1956 років за здобуття Україною своєї незалежності, що його нині чинний Кабінет міністрів відкликав без будь-яких причин. А також підтримати проект постанови, внесений депутатом від «Нашої України» В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ «Про відзначення 100-річчя з дня народження Романа Шухевича».

У роботі звітно-виборної конференції взяли участь 401 делегат.

Головою обласної організації партії переобрано народного депутата України Зиновія ШКУТЯКА. Також було обрано раду партії з 52 членів та делегатів на 4-й зїзд партії «НСНУ».

За інформацією З.ШКУТЯКА, нині обласна організація налічує 10270 членів і на території області працює 769 первинних осередків.