Захисники тварин не вірять, що слон Бой міг сам отруїтися яйцями

Захисники тварин наголошують на необхідності зміни керівництва Київського зоопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції на тему: "Дев`ять днів з дня вбивства слона Боя керівництвом київського зоопарку. Перші результати незалежного розслідування".

Участь в прес-конференції взяли президент міжнародного товариства захисту тварин "SOS" Тамара ТАРНАВСЬКА та директор громадської організації "Експертна рада" Андрій КАПУСТІН.

А.КАПУСТІН повідомив, що 30 квітня представники громадськості передали до Київської міської держадміністрації свої пропозиції щодо ситуації, яка склалась в столичному зоопарку в останні роки, а саме, в період, коли закладом керує Світлана БЕРЗІНА. Він заявив, що нинішнє керівництво зоопарку є некомпетентним і веде непрозору фінансову діяльність, причому тварини цих людей цікавлять “в останню чергу”. За його словами, як результат - за останні півтора року колекція київського зоопарку залишилась без низки тварин, причому найбільших її представників, серед яких слон, кінь Пржевальського, зебра, броненосець, ведмідь, а також 13 птахів.

У зв’язку з зазначеним захисники тварин висунули вимогу відсторонити С.БЕРЗІНУ від виконання обов’язків директора зоопарку на час проведення службового розслідування загибелі слона. Більше того вони ініціюють запрошення на цю посаду фахівця з іншої країни, який би за короткий строк налагодив роботу зоопарку і допоміг відновити довіру міжнародних організацій до київського зоопарку.

“Ми запропонували Київській міськдержадміністрації, щоб уникнути повторення в подальшому подібного роду інцидентів та у зв’язку з тим, що зоопарк став дуже заманливим фінансовим об’єктом, як мінімум на рік запросити сюди будь-якого закордонного експерта відповідного класу та рівня, щоб він підняв цей зоопарк... Керувати цією командою має залучений іноземний тренер...”, - сказав А.КАПУСТІН.

Крім того, для проведення незалежного та об’єктивного розслідування раптової загибелі слона та розслідування діяльності керівництва Київського зоопарку вони вважають за необхідне виключити зі спеціально створених комісій при КМДА людей, які мають безпосереднє відношення до роботи зоопарку та до С.БЕРЗІНОЇ, зокрема співробітників зоопарку, а також заступника головного ветеринарного лікаря Києва. Натомість представники громадськості акцентують увагу на необхідності долучити до роботи комісій експертів інших зоопарків України та міжнародних експертів з питань утримання слонів та утримання зоопарків. Також пропонується створення опікунської ради Київського зоопарку.

У свою чергу Т.ТАРНАВСЬКА заявила, що на сьогодні С.БЕРЗІНА “на Заході є персоною нон-грата”. “Ніхто не буде з нею з зоопарків, які себе поважають, спілкуватися, Київський зоопарк не отримає жодних нових колекцій. Це означає, що поставлено хрест на розвитку цього зоопарку, його перспективі, якщо не буде змінено керівництво зоопарку, не буде проведено ретельне розслідування, не будуть притягнуті до відповідальності люди, які фактично спричинили ту ситуацію, яка є”, - підкреслила президент міжнародного товариства захисту тварин.

А.КАПУСТІН зазначив, що на початку літа в Москві має відбутися чергове засідання Євроазіатської регіональної асоціації зоопарків і акваріумів (EARAZA). За його словами, якщо до цього часу керівництво Київського зоопарку не буде змінено, то є загроза того, що заклад виключать з цієї Асоціації. При цьому А.КАПУСТІН зверну увагу, що це єдина організація, до якої поки що входить Київський зоопарк.

“Якщо БЕРЗІНУ залишать в керівництві і нас викинуть з EARAZA, то Київський зоопарк час закривати. Тому що нам ніхто навіть хом’ячка з-за кордону не продасть, не кажучи вже про тих тварин, які повинні відновити стандартну зоопарківську колекцію”, - наголосив А.КАПУСТІН.

Що стосується незалежного розслідування загибелі слона Боя він повідомив, що є розповідь безпосередньо того співробітника, який доглядав за Боєм, а також носорогом Тревогою та бегемотом Брестою відповідно до наданих керівництвом парку вказівок. Цей працівник стверджує, що над слоном просто знущались і повільно вбивали створеними умовами утримання та харчування. А.КАПУСТІН повідомив, що також зібрано інформацію ще близько 4-5 осіб, які працювали раніше та працюють зараз в зоопарку і мають подібного роду свідчення.

Захисники тварин, посилаючись на думку закордонних експертів, заявили, що навряд чи слон був отруєний яйцями. Як зазначив А.КАПУСТІН, перш за все тому, що слони не їдять білок. Як повідомила Т.ТАРНАВСЬКА, закордонні експерти вважають, що така смерть могла статися від відриву тромба, від інфаркту чи від інсульту. За її даними, ще перед зимою слон мав дуже ослаблену імунну систему через неправильну дієту, а потім ситуацію погіршила холодна зима, коли Бой утримувався в невідповідних його стану здоров’я умовах.

“Ми розраховуємо, що буде проведено ретельне розслідування. Якщо ми ввійдемо в комісію, ми за цим прослідкуємо”, - наголосила Т.ТАРНАВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні «Газета по-киевски» повідомила з посиланням на в.о. заступника голови КМДА Ігоря ДОБРУЦЬКОГО, що директора київського зоопарку С.БЕРЗІНУ усунуто від виконання обов`язків, поки не встановлять причину смерті слона Боя.

26 квітня у Київському зоопарку раптово вранці помер 40-річний слон Бой. Директор зоопарку С.БЕРЗІНА, а також головний лікар зоопарку Андрій МАРУНЧИН заявили, що слона отруїли. На території вольєру знайшли варені яйця, які не входили до раціону слона.

27 квітня в зоопарку заявили, що попередні результати патолого-анатомічного розтину слона Боя свідчать, що смерть могла спричинити отрута. Матеріали розтину передані до правоохоронних органів.