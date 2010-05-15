На Сумщині у ДТП постраждали дві громадянки Росії

Вчора у дорожньо-транспортній пригоді в Сумській області внаслідок зіткнення легковика з деревом постраждали дві громадянки Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, в селі В.Писарівці водій-жінка автомобіля “Москвич - 2141” не впоралася з керуванням, через що автівка виїхала узбіччя і зіткнулася з деревом.

Внаслідок ДТП водій залишилася неушкодженою, а дві пасажирки автомобіля отримали тілесні ушкодження. Наразі встановлено, що усі три жінки є громадянками РФ і напередодні прибули до України з приватною метою.