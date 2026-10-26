Бізнес міг би забронювати 100% чоловіків за однієї умови: Корецький пояснив нові правила

Нову модель бронювання в Україні мають представити до 1 грудня.

Бізнес потенційно зможе бронювати всіх військовозобов’язаних працівників, якщо державі вдасться вибудувати нову модель, за якої підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час Київського міжнародного економічного форуму.

"Я звертаюся до підприємств, бізнесу, економічного сектору. Нам потрібно придумати спільно нову соціальну модель, коли нехай всі будуть заброньовані, але підприємства даватимуть прогнозовану мобілізацію людей в армію. Це ідеалістична модель. Якщо можна було б знайти таке рішення, то зникла б потреба шукати по вулицях", - сказав він.

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Корецький також заявив, що потрібно розділяти економічне бронювання і бронювання за показниками критичності.

"Це дуже важливо, тому що заробітна плата і відсутність податкових боргів - це не одне і те саме, що критичність підприємства. Це важливо, це дійсно додаткові надходження, але це не дорівнює критичності", - сказав він.

Він наголосив, що критичними сферами є енергетика, обороно-промисловий комплекс, зв'язок, житлово-комунальні сервіси, аптеки, продукти, логістика тощо. Однак, за його словами, є велика кількість підприємств, які потрапили до цього списку переважно через те, що виплачують "білі" заробітні плати й не мають податкових боргів.

Нову модель бронювання в Україні мають представити до 1 грудня.

Премʼєр-міністр також підкреслив, що тим працівникам, які сьогодні задіяні в енергетиці чи ОПК, не варто переживати, бо понад 90-95% будуть переброньовані.

"Потрібно було зупинити десятки тисяч нових бронювань, які подекуди бувають нечесними", - додав Корецький.

За його словами, якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, Україні знову доведеться ухвалювати непопулярні рішення.

"Давайте уявимо, завтра Росія оголосила додаткову мобілізацію. 300 тисяч людей, 500 тисяч людей. Тобто, якщо ми до цього не готові, система не існує. Але ми не зможемо відповісти за один день. І будемо тільки приймати знову ж таки якісь непопулярні рішення, знову ж таки в ручному режимі", - підсумував прем’єр.

Бронювання в Україні - останні новини

12 жовтня повідомлялося, що Кабінет Міністрів планує змінити правила бронювання військовозобов’язаних на час мобілізації та воєнного стану. Нардеп Ярослав Железняк тоді розповів, що броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання. За його даними, цим займеться спеціальний Координаційний центр.

19 жовтня прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначав, що в нашій державі може зʼявитись економічне бронювання. При цьому рівень зарплат і відсутність податкових боргів у підприємства не можуть бути єдиними критеріями для визначення права на бронювання.

23 жовтня Корецький заявив, що уряд підготував зміни до системи бронювання працівників, а затвердити новий механізм планується до 1 грудня.

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