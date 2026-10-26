Краєвиди і затишок: що туристам пропонує восени гірське містечко Сколе (фоторепортаж)

Восени Сколе здатне приємно вразити гостей.

Містечко Сколе у Львівській області протягом останніх років почало активніше розвивати туристичну інфраструктуру – і туристи туди потягнулися.

Звісно, основна маса гостей приїздить до міста влітку, щоб закемпінгувати на берегах місцевого озера або піднятися на одну з навколишніх гірських вершин, наприклад, Параску чи Лопату.

Осінь вже не дуже підходить для такого формату відпочинку, але це зовсім не осначає, що у міжсезоння Сколе немає чого запропонувати туристам.

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Насправді, восени, особливо коли на деревах ще тримається жовто-багряне листя, місто чудово підходить для поїздки вихідного дня чи вікенду.

Зокрема, восени Сколе зустрічає туристів неймовірними краєвидами на гори та річку Опір, а навколо є чимало лісових стежок, де цілком безпечно гуляти.

Ну а відігрітися можна завітати до Палацу баронів Гредлів, де не так давно відкрити туристичний центр та кав'ярню. Також туристи мають можливість прогулятися деякими приміщеннями маєтку та лісовим маршрутом за ним.

Наразі візит-центр працює лише три дні на тиждень – по п'ятницях, суботах та неділях. Щоправда варто врахувати, що в Google вказана не зовсім коректна інформація щодо годин його роботи: він відкривається о 10:00, але закривається о 18:00 або 19:00, а не 20:00, як написано в Інтернеті.

Інші цікаві місця на Львівщині

Як раніше розповідав УНІАН.Туризм, також для осінньої поїздки вихідного дня на Львівщині прекрасно підійде місто Дрогобич біля Трускавця.

Також чудово провести час можна й у Східниці, куди краще їхати на вікенд або навіть кілька днів.

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