У Феодосії потяг перерізав чоловіка навпіл

У Феодосії чоловік загинув під колесами потягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався на залізничному переході.

"Житель Феодосії, 1955 року народження, за невстановлених обставин потрапив під потяг. У результаті надзвичайної події тіло перерізане навпіл", - зазначається у прес-релізі.

Інформація про НП надійшла до рятувальників 20 травня.

Співробітники міліції проводять розслідування.