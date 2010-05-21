У Феодосії потяг перерізав чоловіка навпіл

09:59, 21 травня 2010
Разное
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Міліція веде розслідування

У Феодосії чоловік загинув під колесами потягу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався на залізничному переході.

"Житель Феодосії, 1955 року народження, за невстановлених обставин потрапив під потяг. У результаті надзвичайної події тіло перерізане навпіл", - зазначається у прес-релізі.

Інформація про НП надійшла до рятувальників 20 травня.

Співробітники міліції проводять розслідування.

 

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