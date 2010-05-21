У Феодосії потяг перерізав чоловіка навпіл
09:59, 21 травня 2010Разное
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Міліція веде розслідування
У Феодосії чоловік загинув під колесами потягу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, нещасний випадок стався на залізничному переході.
"Житель Феодосії, 1955 року народження, за невстановлених обставин потрапив під потяг. У результаті надзвичайної події тіло перерізане навпіл", - зазначається у прес-релізі.
Інформація про НП надійшла до рятувальників 20 травня.
Співробітники міліції проводять розслідування.
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