Як спалити власну машину на автозаправці, відсмоктуючи паливо пилососом

25-річний житель Берліна влаштував вибух, коли намагався викачати паливо з бака своєї машини за допомогою пилососа, повідомляє Deutsche Presse-Agentur. Сам винуватець вибуху не постраждав, але 23-річний чоловік, котрий нагодився поруч, одержав опіки і садна.

Як повідомили в поліції, водій на автозаправній станції випадково залив у бак свого автомобіля дизельне паливо. Виявивши помилку, він спробував викачати паливо за допомогою пилососа, призначеного для чищення машин клієнтів автозаправної станції.

Поліція почала розслідування щодо водія за фактом підпалу і спричинення травм постраждалій людині.

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