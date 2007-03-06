Нова реклама D&G зображає жінку як об`єкт чоловічого свавілля (фото)

З цього тижня в Італії заборонена реклама нової колекції відомих міланських стилістів Дольче і Габбани, передає агентство Agr.

Заборона походить від Комітету з контролю за рекламою, який виніс рішення, що на рекламному плакаті "жінка зображена у вигляді, що принижує її гідність, фактично як об`єкт чоловічого свавілля", і "споживач не відчуває бажання ототожнювати себе з жодним образом, представленим на знімку”.

Самі стилісти стверджують, що "йшлося про колекцію, створення якої надихалося образами наполеонівської епохи", а рекламні фотографії "є відсиланнями до картин французьких художників Делакруа і Давида".

Рекламна кампанія "Дольче і Габбани" спричинила спочатку обурення 13 сенаторів, які написали лист протесту, де стверджували, що "ця реклама фактично є підбуренням до групового згвалтування".

Потім з`явилася заява однієї з найбільших італійських профспілок - Загальної італійської конфедерації праці. Профспілка запропонувала стилістам зняти рекламу до 8 березня і вибачитися перед жінками, інакше покупці організують страйк протесту і припинять носити і купувати речі з логотипом "D&G".

Нарешті, в справу втрутилася міністр у справах рівноправ`я і рівних можливостей Барбара Полластріні (Barbara Pollastrini), яка зажадала від Комісії з контролю "негайних дій" і "захисту гідності жінки". Вона зазначила, що зовсім недавно був опублікований статистичний звіт, який показував значне зростання згвалтувань у країні, і наголосила, що в цьому контексті реклама подібного роду абсолютно недоречна.

Тож заходи були вжиті, незважаючи на протести стилістів, які вже давно переконували публіку, що "фотографії, у тому числі і ті, що використовуються в рекламних кампаніях, є формою мистецтва, формою вільного художнього вияву". Якщо дотримуватися подібних вимог, "довелося б закрити Лувр, а разом з ним і решту майже всіх музеїв у світі", вважають Доменіко Дольче і Стефано Габбана.

Раніше цієї весни реклама "Дольче і Габбани" була заборонена в іншій католицькій країні - Іспанії.

РІА "Новости"