”Кафедра духовності” допоможе еліті боротися зі шкідливими звичками

У Луцьку освячено перший в області храм при вищому навчальному закладі. Церква Мучениць Віри, Надії, Любові й матері їхньої Софії діятиме при Луцькому біотехнічному інституті Міжнародного науково-технічного університету. Напередодні храм освятив єпископ Луцький і Волинський МИХАЇЛ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП, новий храм буде не лише інститутським, а й міським парафіяльним.«Церква у вищому навчальному закладі – свідчення його елітності, – сказав під час освячення владика. – Адже нова інтелігенція, національна еліта має бути віруючою, і з таким багажем повинна йти у Європу. Прекрасно, що не тільки провідні українські університети й академії, а вже й наш, Волинський має свій храм».

У свою чергу, ректор біотехнічного інституту Григорій СТЕЦЕНКО зазначив, що тут відкривається свого роду «кафедра духовності» і це допоможе у навчальній роботі боротися зі шкідливими звичками й нахилами, підноситиме духовність і студентів, і викладачів.

Капеланом інституту та настоятелем храму єпископ МИХАЇЛ призначив священика Андрія РОТЧЕНКОВА, директора Центру християнського виховання дітей і молоді в Луцьку.