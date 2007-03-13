Японський лайнер аварійно приземлився без переднього шасі (фото)

В аеропорту японського міста Коті на острові Сікоку без переднього шасі, яке заклинило, успішно здійснив аварійну посадку пасажирський літак DHC-8 компанії All Nippon Airlines.

Телеканали транслювали цей інцидент з місця події в прямому ефірі. На борту авіалайнера, що слідував рейсом №1603 з Осака в Коті, перебували 56 пасажирів і чотири члени екіпажа.

Літак провів у повітрі над аеропортом близько двох годин, спалюючи паливо, після чого приблизно о 10.55 машина плавно зайшла на посадку, якийсь час котилася на двох шасі, скидаючи швидкість і у результаті ткнулася носом у посадкову смугу.

Просунувшись вперед ще на якусь відстань, висікаючи фюзеляжем іскри, літак завмер. Займання не відбулося.

Пожежні і рятувальні служби відразу оточили лайнер і почали евакуацію пасажирів. Про потерпілих не повідомляється.

РІА Новости

Фото АР/Yahoo!