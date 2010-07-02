У Броварах австрійський благодійний фонд відкрив СОС-Дитяче Містечко

У Броварах (Київська область) австрійська міжнародна благодійна організація SOS Kinderdorf International відкрила перше в Україні СОС-Дитяче Містечко.

Про це повідомив УНІАН партнер адвокатського об’єднання «АКТІО», яке надає безоплатну юридичну допомогу цьому проекту Віталій СЕРДЮК.

“Незважаючи на розмах діяльності фонду, в Україні його зустріли прохолодно, реєструвати благодійний фонд Мін’юст, використовуючи будь-який формальний привід, відмовлявся. На кожному етапі фонд зустрічав перешкоди, але, незважаючи на це, команда благодійної організації добилася свого”, - сказав В.СЕРДЮК.

Будівництво першого в Україні СОС-Дитячого Містечка тривало три роки, і на його спорудження було витрачено 2 млн. євро. Кошти збирали дев’ять великих промислових компаній і тисячі пересічних громадян Швеції. Частину коштів було отримано від Національної асоціації SOS Ісландії та від благодійної кампанії, проведеної SOS Kinderdorf International спільно з FIFA під час Чемпіонату чвіту з футболу 2006 року. Окрім того, до цієї ініціативи долучилася низка українських компаній, які протягом 2006-2010 років підтримували дітей.

Уже зараз у містечку проживають 9 СОС-родин з 42 дітьми. Інфраструктуру містечка у Броварах складають 13 будинків, розрахованих на 84 дитини. Окрім житлових будинків тут є адміністративна будівля з актовим залом, де проводяться урочистості, а також стадіон, дитячі майданчики, гостьовий будинок і будинок директора містечка, де він буде мешкати зі своєю сім’єю. Загальна площа містечка - 3 га. Поруч розташовані школи та дитячі садки, поліклініка і пошта. Усі будинки у містечку вже обладнані меблями і побутовою технікою.

«Мені дуже приємно, що на карті світу з’явилося ще одне Дитяче Містечко СОС - у Броварах. Це означатиме, що наш світ став світлішим та добрішим на 42 дитячі усмішки», - сказав президент міжнародної благодійної організації SOS Kinderdorf International Гельмут КУТІН на відкритті містечка.

У свою чергу, директор міжнародної благодійної організації “Благодійній фонд “СОС-Дитяче Містечко” в Україні” Андрій ЧУПРІКОВ зауважив: «Три нелегких роки ми долали перепони на шляху створення першого в Україні СОС-Дитячого Містечка. За цей час наша організація отримала визнання на державному рівні як максимально наближена до сімейної моделі виховання сиріт, яка служить найкращим середовищем для соціалізації дітей, що втратили батьків, та їхньої адаптації до повноцінного життя в суспільстві у майбутньому».

Крім того, організація «СОС-Дитяче Містечко» планує розширення “СОС-родини” до 13 сімей з 84 дітьми у 2011 році. Окрім Київської області, у планах міжнародної благодійної організації розвиток програм СОС-Дитячих Містечок у Луганську, Криму та Запоріжжі.

*** SOS Kinderdorf International була заснована у 1949 році в Імсті (Австрія) і є однією з найбільших міжнародних неурядових благодійних організацій, що захищає інтереси і права знедолених дітей у 132 країнах на всіх континентах світу. У кожній країні організація тісно співпрацює з органами державної влади, громадськими організаціями, партнерами та спонсорами.

На міжнародному рівні SOS Kinderdorf International працює у двох основних напрямках. Перший з них – це турбота про дітей, які залишилися без батьківської опіки, завдяки створенню для них справжніх родин, а другий – запобігання соціальному сирітству та зміцненню соціально слабких родин. Працюючи у першому напрямку, організація створює СОС-дитячі містечка, у яких живуть СОС-сім’ї.

СОС-Містечка формують окремі двоповерхові будинки з усіма необхідними для життя умовами, у яких мешкають СОС-родини. У таких СОС-містечках діти можуть жити від народження до 14-18 років, після чого вони переселяються у Молодіжний будинок. Там живуть юнаки та дівчата, які вчаться в університеті або працюють. Невід’ємними складовими кожного СОС-містечка є СОС-мама, СОС-брати і сестри, дім та спільнота.

Зараз у світі діють 458 СОС-Дитячих Містечок та 359 СОС-Молодіжних будинків, які стали домівкою для 65 776 сиріт і дозволили їм жити в умовах сімейної опіки і захищеності. Понад 130 тис. дітей відвідують дитячі садки, школи та розвиваючі центри, і приблизно 620 тис осібю отримують допомогу у СОС медичних та соціальних центрах.

Окрім того, «СОС-Дитячі Містечка» надають допомогу постраждалим під час стихійних лих, військових дій та інших надзвичайних ситуацій.

«СОС-Дитяче Містечко» - єдина благодійна організація в Україні, яка працює відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Типового положення про СОС-Дитяче Містечко», яке визнає на державному рівні модель виховання СОС як максимально наближену до сімейної. Сьогодні у межах цієї програми допомогу отримують 535 дітей.