”Вольво” врізався в маршрутку: постраждали семеро осіб

09:25, 20 березня 2007
Разное
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ДТП у центрі Полтави

Автопригода трапилася о восьмій годині ранку практично в центрі Полтави на перетині вулиць Сінної і Жовтневої.

В маршрутне таксі «Мерседес», у якому було сім пасажирів, врізався легковий автомобіль «Вольво». Від удару «маршрутка» перекинулася на бік, а у легковика знесло передню частину.

Бригади «швидкої допомоги» забрали з місця ДТП з різними травмами шістьох пасажирів «маршрутки» і водія «Вольво».

Міська ДАІ почала розслідування інциденту.

Обком

 

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