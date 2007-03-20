”Вольво” врізався в маршрутку: постраждали семеро осіб

Автопригода трапилася о восьмій годині ранку практично в центрі Полтави на перетині вулиць Сінної і Жовтневої.

В маршрутне таксі «Мерседес», у якому було сім пасажирів, врізався легковий автомобіль «Вольво». Від удару «маршрутка» перекинулася на бік, а у легковика знесло передню частину.

Бригади «швидкої допомоги» забрали з місця ДТП з різними травмами шістьох пасажирів «маршрутки» і водія «Вольво».

Міська ДАІ почала розслідування інциденту.

Обком