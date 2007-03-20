”Вольво” врізався в маршрутку: постраждали семеро осіб
09:25, 20 березня 2007Разное
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ДТП у центрі Полтави
Автопригода трапилася о восьмій годині ранку практично в центрі Полтави на перетині вулиць Сінної і Жовтневої.
В маршрутне таксі «Мерседес», у якому було сім пасажирів, врізався легковий автомобіль «Вольво». Від удару «маршрутка» перекинулася на бік, а у легковика знесло передню частину.
Бригади «швидкої допомоги» забрали з місця ДТП з різними травмами шістьох пасажирів «маршрутки» і водія «Вольво».
Міська ДАІ почала розслідування інциденту.
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