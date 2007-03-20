Прес-служба кримського уряду пробує спілкуватися українською

Прес-служба Ради міністрів Автономної Республіки Крим з сьогоднішнього дня розсилає свої повідомлення не тільки російською мовою, а й українською.

Як передає кореспондент УНІАН, у повідомленні прес-служби уряду Криму йдеться, що підготовка і розсилка матеріалів на двох мовах - українській і російській - проводиться для "поліпшення інформаційного забезпечення потреб кримських ЗМІ і всіх кримчан". Прес-служба Ради міністрів АРК просить надсилати на її адресу пропозиції і зауваження щодо розсилки матеріалів двома мовами.

Нагадаємо, прес-служба кримського уряду свого часу вже "говорила" українською. У той період, коли прем`єром Криму був Анатолій МАТВІЄНКО, розсилка повідомлень проводилася як російською, так і українською мовами. Потім ця практика припинилася, і повідомлення розсилалися лише російською мовою.