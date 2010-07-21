Чоловік випав з 5-го поверху через вибух і пожежу

70-річний чоловік одержав сьогодні опіки і випав з 5-го поверху будинку в Сімферополі в результаті вибуху і пожежі у нього в квартирі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського управління МНС.

Площа пожежі в квартирі на п`ятому поверсі 15 квадратних метрів. Боротися з вогнем виїхали чотири пожежні відділення.

"Біля будинку на землі виявлено господаря квартири, який впав з п`ятого поверху, - у чоловіка було обпалено 100% тіла, також він одержав безліч травм. У тяжкому стані на "швидкій" його доставлено до лікарні", - повідомляє МНС.

Гасіння пожежі ускладнювалося "великою температурою і сильним задимленням". Рятувальники вирішили тимчасово евакуювати мешканців з під`їзду.

Бійці МНС подолали вогонь за кілька хвилин.

"Як розповіли свідки події, перед пожежею стався вибух у кімнаті, від якого вилетіло скло і постраждала внутрішня міжкімнатна перегородка. З якої причини - від вибухової хвилі чи від больового шоку - господар випав з п`ятого поверху, в даний час встановлюється. Також фахівці з`ясовують, чому стався вибух і пожежа. Проводиться розслідування", - говориться в прес-релізі.