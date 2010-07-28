Міліція виявила у «чорного археолога» колекцію стародавнього посуду

В Херсонській області міліція виявила у «чорного археолога» 2 тис. археологічних пам’яток та 3 одиниці вогнепальної зброї.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі УМВСУ в області, за оперативними даними працівники Скадовського райвідділу міліції з’ясували, що один з жителів району незаконно зберігає у себе вдома зброю та боєприпаси.

В оселі підозрюваного 58-річного жителя селища Хатки працівники Скадовського райвідділу міліції спільно з СБУ провели санкціонований обшук.

Під час огляду в одній з кімнат було знайдено близько 2 тисяч одиниць археологічних пам’яток, які становлять історичну цінність: глечики та різний посуд. Крім того, було виявлено та вилучено 3 одиниці вогнепальної зброї та боєприпаси до неї.

Чоловік пояснив, що займається самовільними розкопками на території Скадовського району понад 25 років. Це його хобі. Під час проведення обшуку чоловік розповів, що хотів добровільно передати свої знахідки до музею.

Нині історичні цінності перебувають у районному музеї.

Вилучена зброя направлена на дослідження. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом незаконного зберігання зброї.