Юлія Тимошенко на прес-коференції (4 фото)

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має всі правові підстави розпустити Верховну Раду. Про це вона повідомила на прес-конференції в Києві.

«Ми вважаємо, що у Президента є кілька правових підстав для того, щоб розпускати парламент – терміново, невідкладно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По-перше, 25 серпня втратили чинність усі акти про призначення прем’єр-міністра та міністрів цього уряду внаслідок того, що вони не склали вчасно депутатські повноваження. На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, “на фоні політичної кризи та загрози зміни конституційного ладу та на фоні узурпації влади така правова підстава – те, що з 25 серпня немає легітимного уряду, достатня, щоб оголошувати дострокові вибори”.

По-друге, з моменту створення нинішня коаліція є нелегітимною, оскільки за Конституцією вона має створюватись виключно на базі фракцій. Ця ж коаліція, за словами лідера БЮТ, “була створена із залученням зрадників-депутатів”. «З цього можна зробити висновок, що уже більше ніж 30 днів немає законної коаліції в парламенті і більше ніж 60 днів немає легітимного уряду. Обидві підстави є достатніми для того, щоб Президент оголошував дострокові вибори», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, вона зазначила, що склад більшості парламенту не відповідає виборові народу, оскільки виборці, які голосували за СПУ і поодиноких депутатів-зрадників, не будуть їх підтримувати.

«Сьогодні у В.ЯНУКОВИЧА і його клану не існує легітимної більшості», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ запевнила, що після вчорашньої зустрічі з Президентом зрозуміла, що В.ЮЩЕНКО усвідомлює загрозу, яка виходить від клану В.ЯНУКОВИЧА для національної безпеки України.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН