У Дніпропетровську стався вибух у багатоквартирному будинку
11:04, 07 серпня 2010Разное
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Причина - хімічні "досліди"
Сьогодні вранці у Дніпропетровську в одній з квартир дев’ятиповерхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху пошкоджено простінок між кімнатою і коридором та балконі вікна.
Жертв та постраждалих немає.
За попередніми даними, вибух стався внаслідок того, що власник квартири проводив досліди з хімічними речовинами.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.
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