У Дніпропетровську стався вибух у багатоквартирному будинку

Сьогодні вранці у Дніпропетровську в одній з квартир дев’ятиповерхового житлового будинку стався вибух без послідуючого горіння.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок вибуху пошкоджено простінок між кімнатою і коридором та балконі вікна.

Жертв та постраждалих немає.

За попередніми даними, вибух стався внаслідок того, що власник квартири проводив досліди з хімічними речовинами.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.