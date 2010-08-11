У небі Херсона сьогодні й завтра - метеоритний дощ

Сьогодні у завтра вночі у небі Херсона можна буде спостерігати сотні падаючих метеорів потоку Персеїди.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії з посиланням на інформацію Херсонського планетарію, частинки космічного піску та гравію, викинуті кометою Свіфта-Туттля, прокреслять небо, випаровуючись при входженні в атмосферу Землі. Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають у земній атмосфері, утворюючи зоряний дощ.

Саме на вказані ночі припадає пік метеорного потоку Персеїди, за яким зможуть спостерігати херсонці.