У небі Херсона сьогодні й завтра - метеоритний дощ
21:41, 11 серпня 2010Разное
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Мерія посилається на планетарій
Сьогодні у завтра вночі у небі Херсона можна буде спостерігати сотні падаючих метеорів потоку Персеїди.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії з посиланням на інформацію Херсонського планетарію, частинки космічного піску та гравію, викинуті кометою Свіфта-Туттля, прокреслять небо, випаровуючись при входженні в атмосферу Землі. Найдрібніші частинки, розміром з піщинку, згорають у земній атмосфері, утворюючи зоряний дощ.
Саме на вказані ночі припадає пік метеорного потоку Персеїди, за яким зможуть спостерігати херсонці.
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