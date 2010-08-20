У центрі Києва до Дня Незалежності буде обмежено рух автотранспорту

У центрі Києва 24 серпня в зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності України буде обмежено рух автотранспорту.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Києві.

Зокрема, буде запроваджено обмеження:

- з 09.30 до 10.00 на вул. Володимирській в районі пам’ятників Михайлу Грушевському та Тарасу Шевченку;

- з 08.00 до 10.45 - на вул. Хрещатик від Європейської площі до вул. Інститутської, на вулицях Інститутській та Михайлівській;

Також впродовж дня буде перекрито рух на вул. Хрещатик від вул. Інститутської до Бессарабської площі, як у вихідні дні.

Днем раніше, 23 серпня, буде обмежено рух автотранспорту на вулицях Банкова та Лютеранська з 10.30 до 11.00.

В ГУ МВС просять водіїв сприяти співробітникам міліції в охороні безпеки дорожнього руху, чітко виконувати вимоги правил дорожнього руху та вказівки авторегулювальників.