Форд врізався у МАН: водій загинув, дружина з дитиною - в лікарні
10:59, 28 серпня 2010Разное
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Заснув за кермом
Один житель Києва загинув, ще двоє, зокрема дитина, отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів у Бахчисарайському районі Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася вдень 27 серпня на трасі Сімферополь-Севастополь.
За даними рятувальників, водій автомобіля "Форд Транзит" заснув за кермом.
Машина врізалася у вантажівку "МАН".
В аварії загинув водій "Форда", 1978 року народження.
Травмовані й госпіталізовані до лікарні дружина водія, 1980 року народження, й трирічна дівчинка.
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