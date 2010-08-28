Форд врізався у МАН: водій загинув, дружина з дитиною - в лікарні

Один житель Києва загинув, ще двоє, зокрема дитина, отримали травми в результаті зіткнення двох автомобілів у Бахчисарайському районі Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, аварія сталася вдень 27 серпня на трасі Сімферополь-Севастополь.

За даними рятувальників, водій автомобіля "Форд Транзит" заснув за кермом.

Машина врізалася у вантажівку "МАН".

В аварії загинув водій "Форда", 1978 року народження.

Травмовані й госпіталізовані до лікарні дружина водія, 1980 року народження, й трирічна дівчинка.