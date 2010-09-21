Міліціонер застрелився на очах у сім'ї з травматичного пістолета

Працівник Державної інспекції безпеки руху в Омській області загинув, з необережності вистріливши в себе з травматичного пістолета, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на прес-службу місцевого УВС.

За інформацією відомства, інцидент стався 18 вересня. "Увечері в дачному будиночку при необережному поводженні з травматичним пістолетом був смертельно поранений працівник ДІБДР 1981 року народження", - зазначено в повідомленні.

Прес-служба повідомляє, що "свідками того, що сталося стали його дружина і батько".