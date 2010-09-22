Бродський домовився з Могильовим карати за фіктивні права і водіїв також

Транспортний збір сплачуватиметься лише раз — під час купівлі автомобіля. Як передає кореспондент УНІАН, голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції повідомив, що це передбачено проектом Податкового кодексу України.

«Ми в Податковому кодексі зняли транспортний збір, тільки залишили при першому придбанні і все, як це і має бути. Не буде транспортних зборів щорічних, треба буде це прив`язувати до техогляду. Це – перший крок до того, щоб техогляд вивести повністю з міліції і передати приватникам — хай вони це роблять під свою відповідальність. Жодних, до речі, страхових компаній там також не буде — це брехня», - сказав він.

За його словами, також планується ввести кримінальну відповідальність за підробку прав водіїв, відповідний законопроект розробляється спільно з МВС.

«Ми домовилися з МОГИЛЬОВИМ, що школи навчатимуть і видаватимуть права, але тільки ми створимо велику кримінальну відповідальність за фіктивні права не тільки того, хто їх видає, а й того, хто ними користується, бо це — зазіхання на життя людей, це не просто підробка документа», - сказав він.