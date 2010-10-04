Суховантаж з російсько-українським екіпажем викинувся на берег Туреччини
22:20, 04 жовтня 2010Разное
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Не всі кораблі можуть пройти повз Лесбос
Суховантаж Sailqueen під прапором Росії з екіпажем з 16 осіб - росіян і українців, який прямував з Туреччини до Ростова-на-Дону, у понеділок був вимушений викинутися на мілководдя біля турецького узбережжя в Егейському морі через пробоїну, щоб не перекинутися, повідомляє "Морський бюлетень".За даними видання, судно зачепило грунт в протоці між островом Лесбос і узбережжям Туреччини. Не уточнюється, одну чи кілька пробоїн дістав суховантаж.
На борту Sailqueen вантаж сталевої продукції. Sailqueen - судно побудови 1991 року. Оператор - турецька компанія Sail Trade Denizcilik.
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