Міліціонер на Жигулях врізався в два бензовози

На Черкащині внаслідок зіткнення легковика з двома бензовозами загинула одна особа, ще одну травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 4 жовтня о 20.30 на автодорозі Могилів-Подільський - Умань, поблизу с. Кочержинці Уманського району, автомобіль "ВАЗ-2108", за кермом якого був співробітник міліції, з невідомих причин виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення із напівпричепом-цистерною "Heil CO" автомобіля "Івеко" та вантажівкою "Рено-Преміум" з напівпричепом-цистерною "Acerbi".

Після зіткнення бензовоз "Рено" з`їхав в кювет.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "ВАЗ" від отриманих травм загинув на місці пригоди. Пасажир авто отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Ведеться слідство.