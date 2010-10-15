На посаду мера Тростянця балотується його двійник

У Тростянці Сумської області районний осередок партії «Наша Україна» висунув кандидатом на посаду міського голови Юрія БОВУ, при цьому діючого мера Тростянця теж звати Юрій БОВА.

Як повідомив УНІАН керівник сумського осередку Комітету виборців України Олексій ЗАХАРЧЕНКО, щоб розділити з чинним міським головою його рейтинг, кандидат від «Нашої України» напередодні подачі документів до територіальної виборчої комісії – 1 жовтня – змінив паспортні дані. До того часу в його паспорті значилося: Олександр СМЕТАНКО.

Ю.БОВА (О.СМЕТАНКО) – 1972 року народження, має середню спеціальну освіту, за фахом – фельдшер, однак в автобіографії написав, що працював «медичною сестрою».

На запитання місцевих журналістів він не зміг пояснити, чому балотується у мери міста і що робитиме для розвитку Тростянця у разі своєї перемоги.