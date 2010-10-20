У Дніпропетровську джип на смерть збив трьох жінок прямо на «зебрі»
Сьогодні в Дніпропетровську в результаті ДТП загинуло троє людей.
Про це повідомляє ІА «Новый мост».Трагедія трапилася удосвіта. Жертви аварії, за словами місцевих жителів, лежали на відстані більше 100 м одне від одного, при цьому труп однієї з жінок – майже на пішохідному переході. Винуватець події з місця аварії втік.
Як стало відомо агентству, невстановлений джип на смерть збив 3-х жінок прямо на пішохідному переході. Дві жінки померли відразу, одна була доставлена в реанімаційне відділення лікарні ім. Мечникова. На момент публікації новини лікарі підтвердили, що ця жінка також померла.
На місці ДТП працюють співробітники ДАІ і судмедексперти. В даний час водій автомобіля оголошений в розшук.