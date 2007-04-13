Mercedes, КАМАЗ та МАЗ зіткнулися на залізничному переїзді: є постраждалі

У Полтавській області на регульованому залізничному переїзді перегону „Бурти-Крюків” водій вантажного автомобіля „Mercedes” внаслідок несправності гальм допустив зіткнення з двома вантажними автомобілями “КАМАЗ” та „МАЗ”.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, автомобіль „КАМАЗ” від удару виїхав на переїзд та перекинувся на залізничну колію, „МАЗ” з’їхав в кювет.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє осіб, з них одну особу госпіталізовано.

Габаритами вантажного автомобіля було перекрито рух по двох коліях, внаслідок чого було затримано рух трьох вантажних та приміського потягів на більш як 2 год.