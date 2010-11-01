Чоловік голови виборчкому двічі вкинув по пачці бюлетенів

ВО «Батьківщина» зафіксувала масове вкидання бюлетенів у місті Димитрові Донецької області.

Про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції народний депутат України від БЮТ Михайло ВОЛИНЕЦЬ, який спостерігав за ходом виборів до місцевих органів влади в Донецькій області.

«У місті Димитрові відбулося вкидання бюлетенів о 18.00, потім о 18.30 тією ж людиною, - розповів народний депутат. - Спостерігачі його затримали, і коли вже викликали міліцію, з`ясувалося, що це був чоловік голови дільничної виборчої комісії».

За словами М.ВОЛИНЦЯ, «такі випадків вкидання виборчих бюлетенів в місті Димитров було дуже багато, я особисто виїжджав на ці дільниці, де спостерігачі попереджували й одержали інформацію, що буде вкидання».