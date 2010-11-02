З військової бази викрали літак

З військової бази в Гондурасі викрали літак, конфіскований раніше у наркоторговців. Про це повідомляє місцева газета El Tiempo.

Інцидент стався в понеділок, 1 листопада, на аеродромі "Армандо Ескалон" в передмісті міста Сан-Педро-Сула, на півночі країни. За інформацією влади, п`ятеро озброєних людей вдерлися на базу, зв`язали трьох охоронців, а потім пройшли до ангара і відлетіли на літаку.

El Heraldo уточнює, що двомоторний літак моделі Beechcraft King Air, викрадений нападниками, був конфіскований поліцією в 2008 році під час антинаркотичного рейду. Відтоді літак залишався на базі в Сан-Педро-Сула, оскільки влада не могла вирішити, якій державній службі його передати.

Сан-Педро-Сула, зауважує Лента.ру - друге за чисельністю населення місто Гондурасу після столиці Тегусігальпи - потрапляє до новин вдругий раз за кілька днів. 31 жовтня повідомлялося, що під час любительського футбольного матчу на гравців напали бандити. У результати загинули 14 осіб. Поліція пов`язує напад з розбірками наркокартелів.