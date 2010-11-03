Янукович відкриє об'їзні дороги довкола Луганська й Донецька

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Луганської та Донецької областей.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, під час поїздки глава держави візьме участь в урочистому відкритті об’їзної автомобільної дороги навколо Луганська.

Також В.ЯНУКОВИЧ відвідає Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. героїв Молодої гвардії.

Планується, що глава держави візьме участь в урочистому відкритті 3-ї черги об’їзної автомобільної дороги навколо Донецька.