Янукович відкриє об'їзні дороги довкола Луганська й Донецька
08:21, 03 листопада 2010Разное
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(програма робочої поїздки)
Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснить робочу поїздку до Луганської та Донецької областей.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, під час поїздки глава держави візьме участь в урочистому відкритті об’їзної автомобільної дороги навколо Луганська.
Також В.ЯНУКОВИЧ відвідає Луганський обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. героїв Молодої гвардії.
Планується, що глава держави візьме участь в урочистому відкритті 3-ї черги об’їзної автомобільної дороги навколо Донецька.
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