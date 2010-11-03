Легковик врізався в пасажирський автобус: 7 людей - у лікарні
14:13, 03 листопада 2010Разное
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У Харкові внаслідок зіткнення автомобіля «ВАЗ-21083» та автобуса «Рута» постраждало 7 осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, водій легковика не зважив на знак «Дати дорогу», внаслідок чого допустив зіткнення з пасажирським автобусом.
У ДТП постраждали обидва водії і 5 пасажирів автобуса, серед яких хлопчик 2008 року народження. Усіх постраждалих госпіталізовано.
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