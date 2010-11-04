Понад 20 осіб заарештовані за пропаганду неонацизму

Німецька поліція заарештувала понад 20 чоловік за підозрою в поширенні неонацистської ідеології за допомогою ультраправої радіостанції, повідомляє Бі-бі-сі.

У поліції зазначають, що арешт став підсумком рейдів по всій країні.

Наразі прокуратура намагається встановити, хто стоїть за створенням радіостанції "Радіо Опору", яка транслювала програми, що відображають ультраправі і неонацистські погляди.

Пропаганда неонацистських ідей у Німеччині заборонена законом.