Понад 20 осіб заарештовані за пропаганду неонацизму
02:15, 04 листопада 2010Разное
913 0
Повідомлення з Німеччини
Німецька поліція заарештувала понад 20 чоловік за підозрою в поширенні неонацистської ідеології за допомогою ультраправої радіостанції, повідомляє Бі-бі-сі.
У поліції зазначають, що арешт став підсумком рейдів по всій країні.
Наразі прокуратура намагається встановити, хто стоїть за створенням радіостанції "Радіо Опору", яка транслювала програми, що відображають ультраправі і неонацистські погляди.
Пропаганда неонацистських ідей у Німеччині заборонена законом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter