Де воно - ваше «покращення життя вже сьогодні»?!

Міністр праці і соціальної політики України Василь Надрага повідомивминулої середи на брифінгу журналістам, що в 2011 році розмір прожиткового мінімуму буде збільшено з 888 грн. у 2010 році до 963 грн. Такий розмір прожиткового мінімуму буде передбачено в проекті бюджету наступного року, над яким зараз працює уряд, пояснив він.

А на сайті згаданого міністерства того ж дня з`явилося дуже цікаве повідомлення про цей брифінг, в якому мовиться буквально наступне: «Прожитковий мінімум, наприклад, для працездатних осіб у 2011 році складе не менш ніж 963 грн. (тобто проти 2009 року він буде збільшений на 42,7%).».

Питання: а з якоого це дива міністр Надрага порівнює величину прожиткового мінімуму в 2011 році не з його розміром у 2010 році, як це годиться, а з розміром у 2009 році?

Втім, це питання, скоріше риторичне, оскільки нескладно здогадатися, чому чиновник не захотів робити порівняння показника 2011 року з показником 2010 року. Якщо розділити дві названі вище паном Надрагою цифри одну на іншу, то виявиться, що уряд планує підняти прожитковий мінімум наступного року по відношенню до року нинішнього лише на 8,4%.

А це, поза всяким сумнівом, означає, що реально – тобто, з корекцією на інфляцію – прожитковий мінімум у 2011 році не збільшиться, а, навпаки, знизиться в порівнянні з його сьогоднішньою величиною. Причому, скорочення буде напевно дуже значним, оскільки інфляція обіцяє вирости наступного року до шаленої величини.

Для прогнозу річного розміру інфляції в 2011 році можна відштовхнутися від її показників за два останні місяці. У серпні споживчі ціни підвищилися на 1,2%, у вересні – на 2,9%, за два цих місяці інфляція склала 4,1%. Така двомісячна інфляція відповідає 27% річній інфляції.

Якщо ж пригадати, наприклад, 2007 рік, коли Україна також мала проблеми з урожаєм і стрімко росли ціни на продукти харчування (уряд очолював тоді Янукович, а його першим заступником був тоді нинішній прем`єр-міністр), то в серпні і вересні того року параметри інфляції були навіть нижчі, ніж зараз – 0,6% і 2,2% відповідно. Проте інфляція в річному вимірюванні в 2007 році швидко росла з кожним місяцем: травень – 10,6%, вересень – 14,4%, грудень – 16,6%. У перші місяці 2008 року висхідний інфляційний тренд за інерцією продовжився, і, наприклад, у березні річна інфляція досягла 26,2%, а в травні – 31,1%. Після цього місяця уряду, нарешті, вдалося зупинити тенденцію щомісячного зростання річної інфляції, і потім вона практично регулярно знижувалася аж до липня нинішнього року (6,8%).

У найближчій перспективі ситуація з інфляцією може виявитися не менш печальною ніж у 2007-2008 роках, оскільки крім подорожчання продуктів харчування її провокує до зростання рішення уряду про підвищення ціни на газ на 50% в серпні цього року і таке ж подорожчання газу в квітні 2011 року. Тому річної інфляції до середини майбутнього року також слід чекати на рівні близько 30%.

Якщо ж узяти для розрахунку показники річної інфляції в 27-30% і вказаного міністром Надрагою зростання прожиткового мінімуму на 8,4%, то реально прожитковий мінімум скоротиться на 15-17%. Отже, в 2011 році реальні мінімальна зарплата і мінімальна пенсія знизяться мінімум на 15%.

Що цікаво, Віктор Янукович у середу фактично визнав, що плановані владою параметри збільшення номінальних соціальних стандартів не є задовільними. «У соціальній сфері ми на 8,5% підвищили заробітні плати і пенсії. Це добре? Це добре, але цього мало, нам потрібно підвищувати не на 8,5%, а нам потрібно підвищувати в рази і заробітні плати, і пенсії», - заявив він у Донецьку на прес-конференції після урочистого відкриття ділянки об`їзної дороги.

Проте президент висловився, м`яко кажучи, неточно. Якщо темп підвищення соцстандартів відстає від інфляції, то це означає погіршення життя людей, і тому оцінка «добре» тут категорично не прийнятна.

Правильну оцінку, думається, дав екс-перший заступник міністра праці і соціальної політики Павло Розенко. Він відзначив, що згідно з розрахунками уряду, опублікованими на сайті Міністерства праці і соціальної політики, у вересні поточного року прожитковий мінімум для працездатних осіб з урахуванням інфляції склав уже 1013 грн. Тому встановлення на грудень 2011 року прожиткового мінімуму в 963 грн. абсолютно не відповідає реаліям.

«Фактично, розмір мінімальної зарплати в 2011 році буде занижено мінімум на 300-400 грн. Такі пропозиції уряду доводять відсутність системного бачення політики нинішньої влади в соціальній сфері», - резюмував пан Розенко.

Ось таке реальне «Покращення життя» належить відчути на собі українцям вже найближчим часом.

Аркадій Кашуба