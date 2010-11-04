На Харківщині перекинувся бензовоз

На Харківщині у Нововодолазькому районі на автошляху Харків – Сімферополь водій автомобіля «Мерседес-Бенс» із цистерною не впорався з керування та допустив перекидання автомобілю в кювет.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськість ГУ МВС України в Харківській області, внаслідок ДТП з цистерни автомобіля витекло близько 500 літрів дизельного пального.

У ЦГЗ наголошують, що в ДТП жодна особа не постраждала, евакуація населення не проводилася, порушень громадського порядку не допущено. Рух транспортних засобів не припинявся, заторів в русі транспортних засобів не було.