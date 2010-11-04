У Севастополі відзначили звільнення Москви від поляків

У Севастополі в «Російському марші» з нагоди російського свята - Дня народної єдності - взяли участь близько 70 чоловік, в основному з числа представників громадських організацій проросійської спрямованості.

Як передає кореспондент УНІАН, заявку до місцевих органів влади на проведення заходів - мітингу біля пам`ятника Єкатерині ІІ, покладання квітів і ходи від монумента на площі Нахімова до Вічного вогню на меморіалі „Героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках” - подавав рух «За єдину Русь». У заходах також взяли участь члени козачої громади «Соболь», представники Ради отаманів Криму, прихильники «Російської громади Севастополя» і руху «За єдину Русь». Багато хто з них ніс прапори козачої громади «Соболь», триколори, Андріївський прапор, імперський прапор.

Учасники ходи вулицею Леніна скандували «Севастополь, Крим, Росія!», «Севастополь – російське місто!».

Напередодні Ленінська районна держадміністрація через суд намагалася обмежити пересування учасників заходів вулицею Леніна. Проте суд відхилив позов, на підставі того, що заявники заходу зобов`язувалися здійснювати ходу тротуаром. Хода відбувалася у супроводі співробітників міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Сімферополі близько 400 прихильників партії «Російська єдність» провели ходу і мітинг з нагоди російського свята - Дня народної єдності, який відзначається в РФ з 2005 року. Свято установлене на згадку про події 1612 року, коли народне ополчення, очолюване Мініним і Пожарським, звільнило Москву від поляків.