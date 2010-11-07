8 київських міліціонерів виженуть за те, що «проштрафилися» на виборах
08:43, 07 листопада 2010Разное
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Інформація МВС
У Київській області за неналежне несення служби з охорони громадського порядку під час проведення виборів підготовлено матеріали на звільнення 8 працівників міліції.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.
Водночас у ВЗГ зазначили, що "за зразкове виконання своїх службових обов’язків 60 працівників міліції буде заохочено".
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