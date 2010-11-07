У Києві горів «Докер-Паб»

Вогонь знищив покрівлю на площі до 120 м. кв

У Києві по вул. Богатирській, 25, горіло кафе „Докер-Паб”. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежа, що виникла 6 листопада о 14 год. 52 хв., знищила покрівлю на площі до 120 м кв. О 15 год. 50 хв. підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

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