Ляшко: БЮТ використовує людей як гарматне м'ясо

Народний депутат Олег ЛЯШКО пояснив своє розходження з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО різницею у поглядах на діяльність опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прес-конференції у Чернігові.

"Питаєте, чому з ТИМОШЕНКО "горшки побили"? Як у тому фільмі – "не зійшлися характерами". А якщо серйозно, то у нас різне бачення на діяльність опозиції", - сказав О.ЛЯШКО.

На його думку, нинішня діяльність Ю.ТИМОШЕНКО шкодить опозиційному руху, навіть заганяє його у маргінальну нішу. "ТИМОШЕНКО не є альтернативою владі, навіть підігрує їй, дає можливість звинувачувати себе у неконструктивізмі та істеричності", - зауважив він.

Крім того, О.ЛЯШКО наголосив, що опозиція має критикувати владу, але одночасно пропонувати альтернативи, чого немає зараз. На думку депутата, БЮТ "використовує людей як гарматне м`ясо": вони приходять на акції протесту і при цьому ризикують роботою, заробітною платою, благополуччям своїх родин.

«Кардинальні у нас розходження у стратегії і тактиці. Для мене головне – інтереси країни, а для неї – власні. У цьому основна причина розходження. Я не хочу бути разом з ними у дірявому човні», - сказав О.ЛЯШКО.