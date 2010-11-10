Парламент витратить 320 тис. грн. на ремонт мерседесів

Управління справами апарату Верховної Ради України витратить 320 тисяч гривень на ремонт легкових автомобілів марки Mercedes. Про це повідомляється на порталі державних закупівель.

Зазначається, що ці роботи проводитимуться за кошти державного бюджету України в листопаді - грудні 2010 року. Здійснюватиме роботи ТОВ "Юніком Авто".

Крім того ДО "Автобаза Державного управління справами" на кошти державного бюджету України придбала 20 легкових автомобілів класу В та 20 легкових автомобілів класу Д в ЗАТ "Прага Авто" на суму понад 8 мільйонів гривень.