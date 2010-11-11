20 кримчан служитимуть у президентському полку

20 призовників вирушили з Криму до української столиці для проходження термінової служби в окремому Новоросійсько-Київському полку Президента країни.

Як повідомила прес-служба постійного представника глави держави в Криму, у четвер в автономії пройшла урочиста церемонія проводів юнаків.

«На службу до Києва вирушили 20 призовників. Це - майбутня армійська еліта. При вивченні цих призовників враховувалися моральні й психологічні особливості юнаків, стан їхнього здоров`я й фізичної підготовки. Крім того, з особливою увагою вивчалися документи, що надійшли з місць навчання й роботи майбутніх захисників Вітчизни», - сказано в повідомленні.

Всього цієї осені на термінову військову службу з Криму буде призвано 1378 юнаків. 1213 осіб уже відбули до місця служби.