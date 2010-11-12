Поліція арештувала чоловіка, який кидав апельсини по літаках

Поліція розташованого в Арізоні міста Меза заарештувала чоловіка, що кидався апельсинами в літаки, повідомляє Лента.ру.

33-річний Брайан Хеніо був затриманий в апельсиновому гаю, розташованому поряд з аеропортом Falcon Field. Інформації про те, з якою метою він кидав фрукти в літаки, немає. Проте поліцейські, що затримали Брайана, помітили на верхній губі порушника смужку фарби.

З`ясувалося, що Брайан нюхав фарбу. У нього був конфіскований балончик з аерозолем. Поліцейські повідомили, що на момент затримання Хеніо перебував у "вкрай знервованому стані" і чинив опір правоохоронцям.