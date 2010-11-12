Поліція арештувала чоловіка, який кидав апельсини по літаках
01:45, 12 листопада 2010Разное
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Він перебував у "вкрай знервованому стані"
Поліція розташованого в Арізоні міста Меза заарештувала чоловіка, що кидався апельсинами в літаки, повідомляє Лента.ру.
33-річний Брайан Хеніо був затриманий в апельсиновому гаю, розташованому поряд з аеропортом Falcon Field. Інформації про те, з якою метою він кидав фрукти в літаки, немає. Проте поліцейські, що затримали Брайана, помітили на верхній губі порушника смужку фарби.
З`ясувалося, що Брайан нюхав фарбу. У нього був конфіскований балончик з аерозолем. Поліцейські повідомили, що на момент затримання Хеніо перебував у "вкрай знервованому стані" і чинив опір правоохоронцям.
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