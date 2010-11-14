У найближчі 10 років автомобільна компанія Škoda планує збільшити світові продажі удвічі, зокрема, за рахунок ринків, що розвиваються.

Як передає радіо Прага, про це повідомив голова ради директорів компанії Вінфрід ФАЛАНД.

За його словами, наразі частка продажів мазкі Škoda в країнах за межами Європи становить 30 відсотків. У наступні 10 років компанія планує збільшити цей показник до 50 відсотків. Допомогти їй у цьому має залучення додаткових інвестицій у свої заводи в Чехії, Росії, Індії та Китаї, а також розширення модельного ряду.

Зокрема, в 2011 році марка представить малолітражний автомобіль. За підсумками 2009 року компанія Škoda реалізувала по всьому світу 684,2 тисячі авто.

«Марка Skoda утвердилася і на нових ринках, - підкреслив голова ради директорів. - Тут Škoda сприймається як виробник комфортних, функціональних і практичних автомобілів для всієї родини».