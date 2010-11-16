Не менше 60 людей загинули під завалами будинку в Індії
07:51, 16 листопада 2010Разное
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"Дім розвалився, немов картковий"
Щонайменше 60 людей загинули, багато хто опинився під завалами в результаті падіння п`ятиповерхового будинку в Нью-Делі, повідомляє Бі-бі-сі.Рятувальна операція тривала цілу ніч, проте ймовірно, що багато людей ще залишаються під руїною.
"Дім розвалився просто як картковий. Я бачив, як люди на верхніх поверхах чіплялися за стіни, що лишилися цілими. Одні пускали руки і стрибали ... інші опинилися в пастці", - розповів очевидець події.
Причини трагедії поки що не відомі, проте влада не виключає, що фундамент споруди просів через сильні мусонні дощі.
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