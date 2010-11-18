Нарешті наша влада згадала про молодь. Краще б не згадувала...

Нарешті наша влада, яка все покращує, згадала про молодь. А то чекаємо-чекаємо: пенсіонерам життя мали намір «покращити» - за допомогою забирання пенсії у працюючих; малий і середній бізнес – а це в основному люди середніх років - від запропонованих покращень котрий день під Верховною Радою стоять; студенти не знають спокою, відстоюючи своє конституційне право на безкоштовну освіту, а ось молодь старша за 22 роки якось не сильно охоплена турботою уряду - була. Ну ось – дочекалися!

Далі сміятися якось не хочеться.

17 листопада заступник міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Світлана Толстоухова заявила, що уряд України має намір знизити з 35 до 24 років вік молоді, що має право на пільги від держави. «У Європі молоддю вважаються люди до 24 років, у нас було 28 років, а потім збільшили, коли стали видавати пільги молодим сім`ям. 28 років було мало, оскільки, за статистикою, більшість дітей народжуються не до 28 років, а до 35», - сказала Толстоухова. За її словами, подібне розуміння молоді не відповідає жодному європейському стандарту. «Сьогодні йде дискусія, у тому числі і серед молоді, про те, зменшити до 29 або 24 років, щоб прийти до європейських стандартів», - розповіла заступник міністра.

Особливо дряпнула ось ця «невідповідність євростандартам». Я просто пам`ятаю, з якою помпою за часів першого прем`єрства Януковича у 2003 році ВР підвищувала вік молоді в Україні до 35 років – і саме! - щоб привести його до євростандартів.

Так, у жовтні 2003 року народний депутат України, голова комітету ВР з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму Катерина Самойлик внесла до парламенту проект Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні», яким пропонувалося збільшити верхню вікову межу у визначенні «молодь», «молоді громадяни» з 28 до 35 років. У той час закон визначав, що молодь, молоді громадяни – це особи від 14 до 28 років, а молода сім`я - подружжя, у якого вік чоловіка і дружини не перевищує 30 років. Законопроектом пропонувалося верхню межу збільшити до 35 років.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошувалося: «Законодавством країн Європи і відповідними міжнародними угодами визначений вік молодого громадянина – до 35 років. Тому ухвалення його дасть можливість гармонізувати українське і європейське законодавство»!

Автори законопроекту також підкреслювали, що у разі ухвалення і набуття чинності цього закону не потрібні додаткові витрати з держбюджету. У той же час його ухвалення дозволить розширити круг молодих громадян держави, які матимуть можливість використовувати статті закону, що визначають деякі пільги для молоді, зокрема – можливість отримання пільгових державних довгострокових кредитів на будівництво або придбання житла, отримання вищої освіти і тому подібне. 23 березня 2004 року Верховна Рада прийняла цей закон, а 13 квітня Президент України Леонід Кучма підписав його.

Зрозуміло, що суми, які виділялися у подальші роки на молодіжне будівництво, були сміхотворно малі. Зрозуміло, що лише мала частина найнаполегливішої «молоді» змогла реалізувати своє право на ці пільги. Але у молодих людей був хоч мізерний, але шанс поліпшити свої житлові умови або узяти кредит на оплату навчання у вузі...

Зараз же їх мають намір позбавити і цього шансу.

Причому, представника уряду не бентежить той факт, що, згідно з Конституцією, громадян України не можна позбавляти пільг, наданих їм раніше прийнятими законами.

Парадоксально і те, що міністерство, яке повинне ратувати за поліпшення життя увіреної йому категорії населення, збирається відняти й існуючі малі крихти! Трохи, обмовляючись при цьому, що (цитата Толстоухової) ті, хто зараз користується пільгами для молодих, їх не втратять, до того ж буде передбачений певний перехідний період. За її словами, це зв`язано, перш за все, зі скороченням витрат на програми для молоді.

Так ви ж при владі! Чого скорочуєте? Тому що не ваш електорат?...

При цьому ще й брешуть, як-то по-російськи, «на голубом глазу» – про «невідповідність євростандартам»... У передрукованій «Вікіпедією» статті з енциклопедичного словника наголошується: «...у Європейському Союзі вік «молодого фермера» (young farmer) - від 18 до 40 років. У вітчизняній (читай – російській – авт.) соціології найчастіше нижня вікова межа молоді визначається між 14-20, а верхня — між 25-29 роками. Хоча на практиці, що склалася, має місце збільшення віку окремих груп молоді, як наприклад, молодих учених (до 33-35 років)...».

Ось так. Разом з поверненням корупційних схем під час вступу до вузів і введенням плати мало не за можливість відвідувати лекції - дуже вже «дбайливою» виходить молодіжна політика уряду Азарова-Януковича.

А, може, це дрібна помста у відповідь на акції студентів, які, не дивлячись на жодні заборони і погрози ректоратів, все виходять і виходять на вулиці, відстоюючи свої права?! Адже саме їх – що виросли в більш-менш вільній Україні, не пам`ятали адміністративного управління і «залізної руки», що не бояться висловлювати власну думку, - надалі торкнеться зниження віку молоді на 11 років. Схоже, саме вони є найбільшим страхом нинішніх любителів фрази: «Демократія – це порядок»...

Марина Сингаївська