Українські дипломати в Москві потрапили під колеса Лексуса
21:12, 21 листопада 2010Разное
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ДТП на пішоходному переході
Двоє співробітників посольства України постраждали в дорожньо-транспортній події в центрі Москви в неділю. Про це повідомило РІА "Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці.
«Наїзд на двох пішоходів - співробітників посольства України - стався на пішохідному переході на Люсиновській вулиці. Дипломати потрапили під колеса автомобіля Lexus", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що потерпілі дістали легкі травми, їхнє життя поза небезпекою.
«Водій іномарки не зник з місця події і самостійно викликав бригаду швидкої допомоги”, - уточнило джерело.
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