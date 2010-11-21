Українські дипломати в Москві потрапили під колеса Лексуса

Двоє співробітників посольства України постраждали в дорожньо-транспортній події в центрі Москви в неділю. Про це повідомило РІА "Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах столиці.

«Наїзд на двох пішоходів - співробітників посольства України - стався на пішохідному переході на Люсиновській вулиці. Дипломати потрапили під колеса автомобіля Lexus", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що потерпілі дістали легкі травми, їхнє життя поза небезпекою.

«Водій іномарки не зник з місця події і самостійно викликав бригаду швидкої допомоги”, - уточнило джерело.