Путін назвав Ді Капріо "справжнім мужиком"

Виступаючи в Петербурзі на концерті на честь міжнародного форуму щодо збереження тигрів, Путін подякував за підтримку діячам культури і особливо виділив Ді Капріо, який, за його словами, "прорвався до Санкт-Петербурга, як через лінію фронту", повідомляє Бі-бі-сі.

Рейсовий літак, на якому актор вилетів з Нью-Йорка, повернувся до аеропорту через спалах одного з двигунів. Ді Капріо продовжив шлях на маленькому приватному літаку, який через сильний вітер над Атлантикою витратив забагато палива і зробив вимушену посадку в Гельсінкі.

"Я думаю, що не у всіх виникло б бажання продовжити подорож, але пан Ді Капріо не з них. У нас говорять: справжній мужик! Якщо справа захисту природи, і зокрема, тигрів буде в руках людей з таким характером, ми приречені на успіх", - заявив Путін під оплески залу.

Як раніше повідомило відділення Світового фонду дикої природи (WWF) у Вашингтоні, Леонардо ді Капріо оголосив про передачу фондові мільйона доларів на порятунок тигрів. Як член правління фонду він у складі експертної групи відвідав Бутан і Непал, оцінюючи стан наукового моніторингу в національних парках, де живуть тигри. Раніше цього року Ді Капріо вже брав участь у добродійній кампанії WWF "Врятуйте тигра зараз", в результаті якої було зібрано 20 мільйонів доларів.

Під час особистої зустрічі російський прем`єр і Ді Капріо поговорили про програму збереження тигрів у Росії та про російське коріння актора (сім`я прадіда Ді Капріо за матір’ю виїхала з Росії до Німеччини на початку 1920-х років).

"Так, прізвище моїх предків було Смирнови", - сказав він. Путін запитав у актора, чи говорить той російською. "Ні, але якби тут була моя бабуся, вона б з вами поговорила російською, - сказав Ді Капріо. - Мені завжди хотілося привезти бабусю до Санкт-Петербурга, але, на жаль, ці плани вже не здійсняться, оскільки вона два роки тому померла", - наводить його слова РІА "Новости".

Цікаво, що бабуся Леніна (Ульянова), схожість з яким у Ді Капріо помітили ЗМІ, також мала прізвище Смирнова.