КамАЗ зіткнувся з трамваєм: постраждало п’ятеро людей

В м. Донецьк на перехресті вулиць Димитрова та Будьонного водій вантажного автомобіля "КамАЗ" допустив зіткнення з трамваєм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 5 осіб (пасажири трамваю), з них 4 особи з травмами госпіталізовано до міської лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Донецькій області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 145 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 14 осіб та 177 - травмовано.