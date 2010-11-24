Мікроавтобус з людьми врізався в стелу «Київ — місто-герой» (фото)
17:05, 24 листопада 2010Разное
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Пасажири - в лікарні
У вівторок на початку сьомої вечора на Житомирській трасі мікроавтобус з людьми врізався в стелу «Київ — місто-герой».
Як повідомляє "Сегодня", «Форд—транзит» рухався у бік Києва, і біля повороту на спорткомплекс «Чайка зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. У салоні знаходилося троє пасажирів.
Позаду рухався бетоновоз, який на повному ходу вдарив автобус. Після удару автобус не зміг загальмувати, відлетів на 100 м вперед і зіткнувся зі стелою. Всі троє пасажирів опинилися в лікарні з черепно—мозковими травмами.
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