Мікроавтобус з людьми врізався в стелу «Київ — місто-герой» (фото)

У вівторок на початку сьомої вечора на Житомирській трасі мікроавтобус з людьми врізався в стелу «Київ — місто-герой».

Як повідомляє "Сегодня", «Форд—транзит» рухався у бік Києва, і біля повороту на спорткомплекс «Чайка зупинився перед переходом, щоб пропустити пішоходів. У салоні знаходилося троє пасажирів.

Позаду рухався бетоновоз, який на повному ходу вдарив автобус. Після удару автобус не зміг загальмувати, відлетів на 100 м вперед і зіткнувся зі стелою. Всі троє пасажирів опинилися в лікарні з черепно—мозковими травмами.