У Донецьку горів пасажирський автобус

Сьогодні в Донецьку в мікрорайоні «Текстильник» горів пасажирський автобус маршруту №76. Жертв і постраждали в результаті пожежі немає.

Цей факт підтвердила УНІАН керівник Центру пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області Інна СЕДОВА. За її словами, згідно з інформацією чергового диспетчера управління, в Донецьку «дійсно горів маршрутний автобус №76, однак всі пасажири вчасно вийшли і потерпілих немає».

Бійці МНС ліквідували пожежу, причини якої буде названо пізніше, сказала І.СЕДОВА.